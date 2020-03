Plan fietsroute boven de N14

13 maart – Een fietspad van de Veurselaan naar het Zijdepad. Dat wil het college zien te realiseren. De nieuwe fietsroute komt bovenop het tunneldak van de N14 met twee fietsviaducten over de kruispunten bij het Temeculaplein en het Hraniceplein. Wethouder Astrid van Eekelen: ‘De voorgenomen werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de twee kruispunten op de N14 biedt ons de kans om hierop mee te liften en een snelle en comfortabele fietsroute aan te leggen’. De gemeente heeft hierover een brief gestuurd naar de minister van infrastructuur. Het onderwerp komt in juli in de gemeenteraad aan de orde. Bij een akkoord wordt de verdere procedure in gang gezet.