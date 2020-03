Ontrafeling dagboeken historische opgraving

14 maart – Forum Hadriani, de Romeinse stad in Voorburg, staat op het punt om Unesco werelderfgoed te worden. In 1827 al werd hier voor het eerst opgegraven door Caspar Reuvens. De ontdekkingen en voortgang van de opgraving beschreef en tekende hij nauwgezet in zijn dagboeken. De Archeologische Werkgroep Leidschendam-Voorburg zoekt vrijwilligers die kunnen helpen deze opgraving uit te werken door deze dagboeken te ontrafelen. De dagboeken van Reuvens staan online op de website van velehanden: https://velehanden.nl/projecten/bekijk/details/project/glv_reuvens_transkribus. Interesse? Kijk dan op velehanden.nl voor aanmelding. ‘Vele handen maken licht werk, help mee de eerste opgraving van Forum Hadriani leesbaar en toegankelijk te maken voor iedereen’, zegt Joanneke van den Engel-Hees van de Werkgroep. Op de tekening is Reuvens aan het werk.