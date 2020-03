Namen in 11.000 tekens op nieuw monument

17 maart – Het monument Vrede en Vrijheid in het Sijtwendepark wordt vernieuwd. Op de lijst van gevallenen is nog te zien dat enkele jaren geleden namen weg gefreesd zijn van mensen nadat bleek dat die er helemaal niet op thuis hoorden en in de oorlog wel kwaad maar geen goed gedaan hadden. Dat zijn de grijze streepjes geworden. Ook ontbreken er enkele namen van mensen van wie kwam vast te staan dat zij wel een plaats op het monument verdienden en er nu alsnog aan toegevoegd gaan worden. Dat gaat echter zo maar niet. De enige manier om de definitieve namenlijst wel recht te doen was om alle namen opnieuw in het marmer te graveren. Het aantal daarvoor te gebruiken lettertekens komt in de buurt van de 11.000. Begin mei wordt het vernieuwde monument onthuld bij gelegenheid van de dodenherdenking op 4 mei. De viering krijgt een extra accent in het kader van 75 jaar bevrijding. Dat is over circa 6 weken. De gemeente weet nog niet of en op welke wijze de herdenking in het Sijtwendepark zal gaan plaatsvinden nu alles wat met grotere groepen mensen te maken heeft onder de corona-loep ligt.