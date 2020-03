Waarom moest deze reus veld ruimen?

19 maart – In het park Juliana&Bernhard bij de Parkweg zijn enkele zware jongens uit het historische bomenbestand ‘omgelegd’. Het is altijd weer verwoestend werk dat geleverd is als dodelijk slot van een plan dat de gemeente heeft om het park fraai te houden. Maar waarom precies moest deze reus het veld ruimen? We weten het niet. Er moet echter een ambtenaar zijn die het wel weet want hij/zij heeft opdracht gegeven om uitgerekend deze te laten omzagen. En er is door het college van B&W een vergunning voor afgegeven. Misschien voortaan in Het Krantje (gemeenterubriek) melden waarom een boom als deze moest sneuvelen. Of door een eenvoudige mededeling te bevestigen op een van de stronken. Wandelaars lezen dat dan op de restanten van het zaagwerk dat klaarligt om afgevoerd te worden. Communicatie! Maar wat doet winkelwagentje er eigenlijk bij, zo ver van huis? Raadselachtig. Wat zien we nog meer? De man rechts had vermoedelijk genoeg van het thuiswerken en zette er stevig de benen in.