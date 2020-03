Buschauffeur in bescherming genomen

20 maart – Ritje met de bus (lijn 23). Niet bij de voordeur instappen maar achterin. Voor wordt niet open gedaan. De plek van de chauffeur is met roodwit-tape ‘vergrendeld’. Uit de buurt blijven. Ook in andere HTM-bussen is deze maatregel al enkele dagen van kracht geworden. De eerste stoelen achter het lint blijven leeg. Voor alle andere zitplaatsen is niets veranderd. Vrije keus zou je zeggen. Het is niet druk in het OV maar niemand gaat naast iemand anders zitten. Toch is dit merkwaardig. Waarom eigenlijk niet meer dan tien passagiers tegelijk toelaten en de reizigers verplicht afstand van twee meter laten houden? Of van HTM-wege de toegestane zitplaatsen markeren en zo de verplichte afstand regisseren. Misschien dat de HTM zoiets alsnog introduceert. Nu wordt alleen de chauffeur in bescherming genomen en Koning Klant niet.