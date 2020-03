Rekken en strekken in openlucht ‘sportschool’

22 maart – In beweging blijven denken deze lenigen onder ons en bezoeken de openlucht ‘sportschool’ aan de Spinozalaan nu de echte gesloten zijn. Wel doen of niet doen deze soepel-ogende oefeningen in de nabijheid van anderen? ‘Binnen blijven’, is de oproep van de officials. ‘Alleen naar buiten als het echt nodig is en bewaar een tussenruimte van anderhalve meter’. De vraag is dus of deze rek- en strekoefeningen echt nodig zijn. Het ziet er allemaal gezond uit maar of je jezelf plus anderen wel eens extra in gevaar zou kunnen brengen? ‘Ja!”.