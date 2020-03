Het blijft wennen die huisregels en 1,5 meter

25/26 maart – ‘Gebruik een winkelwagen om 1,5 meter afstand te behouden, indien niet aanwezig gebruik dan een winkelmandje’. Albert Heyn is er bij de ingang duidelijk over. De praktijk blijkt weerbarstiger. Onze correspondent meldt het volgende. Woensdag rond het middaguur bij Albert in de Franse Kerkstraat dreigt een vrouw het aan de stok te krijgen met de manager. Zij komt met een eigen trekkarretje binnen en wil daarmee gaan winkelen maar wordt meteen op de huisregel gewezen. ‘Mijn boodschappenkar is ook veilig’, zegt de vrouw. ‘En veel makkelijker’. Dan de chef: ‘Mevrouw ik verzoek u echt dringend van ons wagentje of winkelmandje gebruik te maken’. De vrouw sputtert echter door. ‘Mevrouw ik ga hierover niet in discussie’. Eind van het verhaal is dat de vrouw onder protest haar wielkarretje inruilt voor die van Albert en boos verder winkelt. ‘Minimaal anderhalve meter tussenruimte aanhouden’, horen we diverse keren tussen de schappen zeggen. Zowel binnen als buiten valt dat niet echt mee. Op de Rodelaan zien we in een politieauto met agenten in gesprek met een vrouw en kind. De ene agent houdt ruim afstand. Zo te zien is dat van zijn collega moeilijk te zeggen. Het blijft wennen.