Prettig hoogte-werk bij luw verkeer

27/28 maart – Met weinig verkeer op de weg is het prettig werken voor de installateurs van nieuwe verkeerslichten waarbij het aankomt op veilig werk op de juiste hoogte. Van opstoppingen is dan ook geen sprake bij het politiebureau en de Sijtwendebaan grenzend aan Essesteyn. Met de afzetting is het is even van vier naar een baan. Geen probleem voor de enkele auto die passeert. De verkeerslichten worden niet alleen vernieuwd maar ook scherper afgestemd op andere verkeersstromen na de opening van Mall of the Netherlands in het najaar.