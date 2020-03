28/29 maart – Een heel Stationsplein en daarmee het rijk voor jou alleen. Deze ouders met drie kinderen plukken de dag met alle ruimte die er is. Hup mee naar buiten, zullen ze wel gezegd hebben, binnen is maar binnen. Doe gewoon dingen waar je blij van wordt binnen de mogelijkheden om je heen die er altijd zijn. Blijf alert zonder angst en beven.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink