29/30 maart – Het is nog fris en er blaast een stevige wind, maar het ooievaarsnest bij molen De Vlieger wordt verder in gereedheid gebracht. Het weer deert ze niet. De eieren liggen er al, werk aan de winkel dus. Een drukke tijd. Terwijl de een het fort bewaakt vliegt de ander uit om iets verderop in het weiland te landen op zoek naar een maaltje voor twee.

