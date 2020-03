Einde zichtblokkade door snoeien treurwilg

30/31 maart – Voor de mensen van Wijkbeheer is thuis werken geen optie. Die blijven buiten met genoeg werk aan het onderhoud van de woonomgeving. We zien het ook terug bij het gemeentehuis waar het terugsnoeien van een treurwilg dringend nodig was. De uitbundig groeiende boom blokkeerde voor ambtenaren en leden van het College het zicht op dit Leidschendamse deel van de stad vanuit hun eigenlijke werkplek. Door het thuis werken van de ambtelijke bemanning blijft het feitelijke zicht op de lokale samenleving echter ook visueel beperkt. Maar daar kunnen Wijkbeheerders niets aan veranderen.

