Vastberaden zwanen, no guts no glory

1 april – Zwanen gaan deze tijd van het jaar op zoek naar rustig water met een mooi stukje grond ernaast. Dat daarvoor desnoods een oversteek gemaakt moet worden die wij mensen als enigszins gevaarlijk zien, nemen de vastberaden dieren kennelijk op de koop toe. No guts no glory. De zwanen stappen stugjes door, zoals we zagen bij de Voorburgseweg. Die fiets kon er nog net langs en de chauffeur van de vrachtauto verleende netjes voorrang.

