Soepele tijd voor pakketbezorgers

2 april – Waar we met z’n allen gedwongen in de wachtstand staan is het gek genoeg voor de pakketbezorgers een ideale tijd. Er is nauwelijks verkeer dus dat betekent vrijwel het rijk alleen bij het snel kunnen afleveren van postpakketten. Soepel straat in straat uit. En daar komt nog eens als een prettig extraatje bovenop dat de mensen bijna altijd thuis zijn en de deur openen. Mocht dat ergens toch niet het geval zijn dan ziet de bezorger een svp-instructie (‘als het u belieft’) zoals op de voordeur van een woning aan de Koninginnelaan.