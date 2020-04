‘Op bezoek’ bij oma op 50 meter afstand

3 april – ‘Het lijkt wel een klucht’, zegt Petra (*) en moet er om lachen. Zij is sinds twee jaar bewoonster van verzorgingshuis Het Anker en doelt op het frequente contact tussen haar en de (klein)kinderen. Dat mag sinds kort niet meer binnen op de kamer want ook Het Anker is voor bezoek gesloten. Het familiecontact verloopt via de iPhone. Adri gaat naar het raam en kijkt van boven waar haar kleinkinderen zich hebben opgesteld. Die hebben ook een iPhone. ‘Ja daar zie ik ze, alleen nog niet goed genoeg’. Dan instrueert oma Adri: jullie moeten nog een beetje naar links van die boom, nee, nog iets terug en naar rechts. Passen en meten. Dan krijgen ‘beneden’ en ‘boven’ elkaar goed in het vizier en zwaaien beiden hartelijk terwijl lieve gesprekjes van telefoon naar telefoon gaan. Even op bezoek bij oma op 50 meter veilige afstand. Tot morgen. (*) Echte naam van de bewoonster is bij de redactie bekend.