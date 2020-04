‘Ze kunnen op een boete rekenen’

4 april – De gemeente neemt nieuwe maatregelen. Alle parkeerterreinen bij Vlietland gaan dicht. Ook fitplekken en skateparken sluiten. Op de foto doen twee sporters een oefening waarbij de een op de rug van de ander staat terwijl deze zich opdrukt. Oef! Burgemeester Klaas Tigelaar: ‘Vooral thuis blijven en 1,5 meter afstand houden. Helaas zien we een aantal plekken waar handhavers steeds veel mensen bij elkaar aantreffen. Er wordt veelvuldig gewaarschuwd, maar dat mag niet baten. Op het moment dat mensen dit negeren, en daarmee anderen in gevaar brengen, kunnen ze op een boete rekenen. Ik roep iedereen op om thuis vanaf het balkon of vanuit de tuin te genieten van het lekkere weer. En hoogstens een rondje in de buurt van de woning te maken’. In geval dat dit de Prinses Beatrixlaan wordt is achter een raam een t-shirt te zien met daarop een hart. Duidelijke beeldtaal.