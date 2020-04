Kroontjesbon sleept ondernemers door crisis

6 april – Oud-Voorburger Peter de Ruiter, hier op de foto, heeft een manier bedacht om ondernemers door de coronacrisis heen te helpen: de Kroontjesbon. De Kroontjesbon is een fysieke of digitale waardebon die winkeliers en andere ondernemers aan hun klanten kunnen verkopen: als zij nu niet open zijn, bepaalde producten niet in huis hebben of hun diensten momenteel niet kunnen leveren. Elke winkelier kan voor een klein bedrag zijn eigen Kroontjesbon (laten) drukken of maken.

Jan Rufer van BINKBIKES in Den Haag en Rijswijk is de eerste die van de Kroontjesbon gebruik heeft gemaakt. Hij heeft voor honderden euro’s aan bonnen verkocht door een mailtje sturen naar zijn klantenbestand. Prettig bijeffect: de klanten komen ook weer in de winkel. Hij en zijn partner Bianca Kragten raden alle ondernemers aan niet bij de pakken neer te zitten, maar om iets te ondernémen. Lees er alles over op www.kroontjesbon.nl