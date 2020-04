7 april – ‘Honderden meters bloeiende koolzaatplanten in de Vlietlanden’, mailt Willem J. Hasekamp ons. ‘Van de vogelplas tot bijna in Leidschendam één gele bloementuin’. De met een camera uitgeruste medewerker (honorair) fietste van Voorburg-West langs de Vliet naar landelijk gebied binnen onze gemeente. Met veel oog voor de omgeving maakte hij deze foto. Even rust temidden van al die zware Coronaberichten.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink