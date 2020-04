8/9 april – Mocht bij kinderen tot 10 jaar de corona-verveling toeslaan dan is het springen op de trampoline een alternatief. Maar dan moet je wel een tuin hebben waarin zo’n gevaarte past. Zo niet dan wordt in de tuin van het huis op de hoek Potgieterlaan/Goeverneurkade een kans geboden. Op een afstand zie je boven de hoge heg de staken van de trampoline uitsteken. En kom je dichterbij dan zie je uitnodiging van de bewoners.

