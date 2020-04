Spontane bloemengroet Lionsclub voor ouderen

9 april – Met een vrolijke paasactie hebben leden van Lionsclub Voorburg circa 300 plantjes gebracht bij bewoners de verzorgingshuizen Vliethof, Het Anker en De Mantel. Ook verzorgende werden in deze bloemenhulde betrokken als mooi gebaar van speciale aandacht en waardering. Het bijzonder aardige idee ontstond spontaan bij de Lionsleden Ton Bruins en Rolf Rijkmans. Bruins: ‘Door alle Corona-maatregelen mogen bewoners geen bezoek ontvangen en is direct contact met (klein)kinderen, familie en vrienden dus niet mogelijk. Daarmee worden onze ouderen behoorlijk geïsoleerd. Wij wilden hen voor de komende feestdagen van harte opvrolijken’. Er werd uiteindelijk gekozen voor de Chrysant die past op de kamer van iedere bewoner.

Rolf Rijkmans: ‘In deze bijzondere tijd hebben ook kwekers het erg moeilijk en wordt veel aan bloemen en planten doorgedraaid. Het mes sneed direct aan wel drie kanten. We kunnen met deze actie dichtbij de ouderen komen, we steunen de kwekers en er hoeft een grote hoeveelheid planten niet te worden doorgedraaid’. Kwekerij SV.CO BV in De Lier was direct enthousiast en bood spontaan 600 potten met gele en witte chrysanten aan tegen minimale kosten. En het Office Centre in Den Haag drukte vervolgens kaartjes met de tekst “Een bloemetje voor de Pasen. Wij denken aan u”. Deze kaartjes werden door leden van Lionsclub Voorburg tussen de bloemen in de pot gestopt.

Vanwege de Corona-maatregelen werden de rekken met Chrysanten voor de diverse hoofdingangen uitgeladen en overgedragen. De medewerkers zorgden kamer voor kamer voor de interne distributie. Rijkmans: ‘Tijdens de overdracht werd muziek ‘uit de oude doos’ gedraaid. Bewoners die achter de ramen en op de balkons de overdracht gadesloegen waren enthousiast, dansten en zongen zachtjes mee op de muziek en wierpen vele handkusjes naar de Lionsleden en de kweker buiten’. Bruins: ‘Ik hoop dat we het isolement van onze ouderen hiermee iets verlicht hebben in deze bijzondere Paastijd’.