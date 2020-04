10 april – De Oude Kerk (Herenstraat) als stiltecentrum op deze Goede Vrijdag met de herdenking van Christus’ Kruisweg. In de kerk brandt de Paaskaars en is een houten kruis opgericht met daarop vele briefjes van zogeheten voorbeden. Meer dan ooit is de belangstelling daar groot voor. Een van de aanwezigen vatte het stilletjes zo samen: ‘We verkeren in een tijd van nood en gebed’.