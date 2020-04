Beeld als in gevangenis; praten achter glas

11/12 april – Pasen 2020. Verpleeghuizen zijn op slot. Het door familie bezoeken van bewoners is strikt verboden, de doodstraf ligt op de loer. Dan maar contact hebben van buiten naar binnen via veilig glas met stoeltjes aan de ene kant en de bewoner alleen in de huiskamer aan de andere kant. Het voelt aan als beter iets dan niets maar dat glas doet ook denken aan bezoekersbeelden in gevangenissen. Gescheiden van elkaar. Tot hier en niet verder. Zoals we dichtbij zagen bij het nieuwe verpleeghuis Vliethof aan de Raadhuisstraat.