Oude schaatsbaan wordt sportveld

13 april – Wanneer werd hier voor het laatst geschaatst? Wie het weet mag het zeggen. Nu we vermoedelijk niet meer te maken krijgen met ernstige vorstperioden en ook de ijzers hier niet meer zullen onderbinden, veranderen ook bestemmingen van stadsgebied. Zo ook het veld achter de Prinses Mariannelaan bij de Fonteynenburglaan. Foto-correspondent Wim Hasekamp maakte er deze foto van en voegde er het volgende bijschrift aan toe: ‘Op de oude ijsbaan in Voorburg-west wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuw sportveld’. Tal van zakken met zand staan klaar om met een bulldozer op het terrein te worden uitgesmeerd.

