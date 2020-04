Modepop model voor mondkapje

14 april – Internationaal gezien is er een heel groot tekort aan mondkapjes. Er wordt om gevochten. Zo stond er op het vliegveld van Istanboel een vrachtvliegtuig klaar om naar Italië te vertrekken met aan boord honderdduizenden mondkapjes toen de piloot instructie kreeg de start af te breken in verband met een totaal andere bestemming: New York. Het bleek dat de VS (die gek van Trump) lucht hadden gekregen van de zending en drie keer zoveel wilde betalen voor de mondkapjes. ‘America first!’ In de Herenstraat zijn ook mondkapjes te koop. Met een modepop wordt dat zichtbaar gemaakt.