15 april – Welke geslaagde leerling van de Voorburgse middelbare scholen het is gelukt om als eerste de vlag met tas in top te hangen weten we niet maar het resultaat mag er zijn. Een extra feestelijk gezicht na alle rumoer rond de eindexamens dit jaar ten gevolge van Corona en het verplicht thuis blijven van de leerlingen. Maar examenfeestjes zullen er voorlopig niet zijn. Daar rust een taboe op. Maar wat in het vat zit………….