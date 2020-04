17 april – Het is onmiskenbaar lente. Keurig op tijd heeft deze geringde familie Gans voor gezinsuitbreiding gezorgd. Hoewel de kleintjes snel ter been zijn en zonder dralen al rap eigen voedsel kunnen vinden, blijft het zaak dat de ouders hun kroost blijven bewaken in de eerste tijd op deze wereld. Dit soort taferelen zien we op diverse plaatsen in Voorburg, o.a. in Essesteyn.