18 april – Deze foto kregen we toegestuurd door een lezeres die deze doos zag staan op een muurtje in de Van der Palmstraat. ‘Gratis meenemen’ staat erop met daaronder ‘Het is schoon’. De inhoud is ons onbekend, op een zakje met stoepkrijt na. ‘Maar het idee is origineel en ook heel sociaal. Het Coronavirus brengt wel heel veel gedoe teweeg, maar gelukkig ook positieve dingen’, luidt het toegevoegde commentaar.