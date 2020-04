Vlucht CZ451 uit Shanghai boven Voorburg

19 april – Te land, ter zee en in de lucht. Je weet het maar nooit met Voorburg Insite. Zo zagen we vanmiddag (13.33 uur) tegen de blauwe lucht boven Leidschendam-Voorburg een vliegtuig richting Schiphol draaien. Een van de weinige vliegtuigen die überhaupt te zien zijn. Het was vlucht CZ451 uit Shanghai, een Boeing 777 van China Southern Cargo, vermoedelijk vol met nieuwe mondkapjes, operatiekleding en andere benodigdheden voor de gezondheidssector in deze Corona-crisis. Het toestel kwam op circa 600 meter hoogte over en dat is vrij laag.