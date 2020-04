Veelzeggende tekst op keukenschort

20 april – Op 12 mei is het 200 jaar geleden dat Florence Nightingale in Londen werd geboren. Hiervan worden we opmerkzaam gemaakt door een Voorburgse oud-docente verpleegkunde die het op prijs stelt om niet met naam en toenaam genoemd te worden maar liever de aandacht wil vestigen op de beroemde Florence Nightingale die alle eer toekomt. De jonge Nightingale had alle troeven in handen voor succes in de betere kringen. Ondanks sterk verzet van haar familie, deed Nightingale ervaring op in het verzorgen van zieken. Verpleging als vak moest nog uitgevonden worden. Florence, naar wie o.a. in Voorburg een verzorgingshuis is vernoemd, is bekend geworden als de grondlegger van de moderne verpleegkunde. De oud-docente uit Voorburg gebruikt nog altijd een schort met daarop de vooral in deze tijd veelzeggende tekst: No nurses no future.