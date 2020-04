Kruising Binckhorstlaan-Maanweg 6 weken dicht

21 april – Voor de laatste fase in de bouw van de Rotterdamsebaan wordt van dinsdag 28 april 20.00 uur tot en met maandag 8 juni 05.00 uur gewerkt aan een nieuwe inrichting van de kruising Binckhorstlaan-Maanweg. In deze periode is deze kruising afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het gaat om het deel van de Binckhorstlaan tussen de Junostraat, Overburgkade/Corbulokade en de Maanweg. Fietsers en voetgangers kunnen via een veilige route langs het werk. Alle woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. De huidige T-splitsing verandert in een volwaardige kruising met een aansluiting voor Binck Eiland waar inmiddels nieuwe woningen zijn. Tijdens de afsluiting wordt o.a. gewerkt aan leidingen, nieuwe verkeerslichten, nieuwe fiets- en voetpaden en het asfalteren en belijnen van de kruising. De luchtfoto is gemaakt door Peter van Oosterhout.