Optimisme bij wurgend slot op ondernemen

22 april – Het is natuurlijk een dreun voor de horecabedrijven die anders met dit mooie weer en volle terrassen voluit draaien. Onwerkelijk hoe het nu gaat. Misschien dat de overheid hier en daar financieel bijspringt maar op die mooie steun zit de echte ondernemer van nature niet te wachten. Die wil het liefst op eigen kracht verdienen, een vrijheid die hem/haar door de coronacrisis wordt ontnomen. Dan maar alvast de stoelen schoonmaken voor als het wurgende slot van de ernstige maatregel gaat. Bij de Heeren van Huygens in de Herenstraat zag Ap de Heus hoe een medewerkster met optimisme de boel alvast schoon maakt voor normale tijden.

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink