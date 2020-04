Het heeft de koning hier 13 keer behaagd…..

24 april – Dertien inwoners van onze gemeente krijgen dit jaar een onderscheiding in de orde van Oranje Nassau.

Het zijn Atjéh Baumgarten (Ridder), Haimanot Merbau Belay (Ridder), Antonius van Eck (Officier), Adrianus Hendriks (Lid) Rudolph Hietbrink (Ridder), Maria Jansen-Akkerman (Lid), Marijke van Klaveren (Ridder), Suzanna Linthout-van de Graaf (Lid), Johan Müller (Lid), Arendina Müller-Pronk (Lid), Helena Rolvink-Kerling (Lid), Johanna van Vels-van Dongen (Lid) en Helena van der Voort-van der Zon (Lid).

Zij werden vanochtend door de burgemeester telefonisch of via videobellen op de hoogte gesteld van dat het ‘de koning heeft behaagd……’. Vanmiddag ging hij bij de decorandi langs met een bos bloemen en een boek over 200 jaar onderscheidingen. De bij de onderscheiding behorende versierselen krijgen de gelauwerde inwoners later dit jaar op een datum die door de Kanselarij der Nederlandse Orden wordt bepaald.