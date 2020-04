27 april – In Voorburg werd vandaag meer gevlagd dan in andere jaren met Koningsdag. Soms vallen vlaggen extra op. Zoals aan de Laan van Nieuw Oosteinde waar een standaard vlag werd uitgerust met de vermoedelijke grootste wimpel van de regio, die bijna tot op de grond reikte. Het doet er niet heel veel toe dat. Veel vlaggen hebben iets bijzonders. Dat het vlaggen bovendien niet altijd even makkelijk verloopt zagen we in de Kerkstraat waar er voor de bewoners even geen touw aan vast te knopen was. Elders in Voorburg is daar geen sprake van. Wat niet vaak voorkomt is dat de originele vlag van het historische pand ‘In de Wereld in veel Gevaer” in top ging. Zowel de vlag als stok behoren tot de inboedel van het gebouw, zegt bewoner en historicus Kees van der Leer die de vlag eigenhandig in de houder bevestigde. Hij maakte er deze foto aan de Vliet van. Zijn buurman maakte de close up en vertrouwde ons toe dat het hooguit eens per jaar is dat deze vlag hier wappert. Een bijzonder moment dus en goed om te zien. De jongens in het bootje hebben andere dingen aan huis hoofd en geloven die vlaggen wel. Die geven vol gas bij het passeren van de Kerkbrug en maken er op deze Koningsdag zo hun eigen feestje van.