‘Schreeuwend dure hondenbelasting oneerlijk’

28 april – In Leidschendam-Voorburg is de hondenbelasting dit jaar met 34 procent verhoogd. Het is dan ook niet vreemd dat hondenbezitters weinig vrienden in het gemeentehuis hebben. In slechts negen Nederlandse gemeenten is de hondenbelasting duurder dan de 101 euro die inwoners hier moeten betalen voor hun eerste hond, zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen. D66 heeft al diverse keren geprobeerd deze oneerlijke belasting af te schaffen. De partij maakt er echter een principezaak van en vuurt tal van vragen af op het College van B&W. Kern: hef de hondenbelasting af.

‘Hondenbezitters hoeven wat D66 betreft niet de financiële problemen van het college op te lossen’, zegt de partij. In gemeenten als Rijswijk, Westland, Delft, Midden-Delfland en Rotterdam wordt geen hondenbelasting geheven. Steeds meer gemeente schaffen de inefficiënte hondenbelasting af. Het is een belasting is die relatief weinig opbrengt, en relatief duur is om te innen. Slechts de helft (54 procent) van de 355 gemeenten stuurt hondenbezitters jaarlijks nog een rekening.

Het college liet eerder op vragen van D66-fractievoorzitter Jacco van Maldegem weten dat het college geen idee had hoe hoog de hondenbelasting in andere gemeenten was. Ook bleek het college toen onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar lokale belastingen te hebben gemist. Van Maldegem: ‘Wethouder Rouwendal verwees toen naar een onderzoek dat in april zou verschijnen. Dat ligt er nu en dat zegt dat onze gemeente echt schreeuwend duur is voor hondenbezitters’.

Rouwendal kijkt bovendien ook niet naar de grootte van de vierpotige huisvriend. Voor honden zo klein als een konijn eist hij evenveel belasting als voor een hond zo groot als een kalf. Hij gaat verder voorbij aan de sociale functie die honden vertegenwoordigen. In de lijn van denken van deze wethouder vragen bezitters van katten zich inmiddels af of die huisdieren misschien ook geslachtofferd gaan worden en dat er kattenbelasting in Leidschendam-Voorburg komt.