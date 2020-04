Stijlvolle uitvaart Antoon Gaemers

29 april – Vanuit de Jacobuskerk aan de Haagse Parkstraat heeft de uitvaart plaatsgevonden van Antoon Gaemers (70) die vorige week dodelijk getroffen werd door het Coronavirus. Gaemers was als hofleverancier expert op het gebied van klokken en uurwerken. Lange tijd woonde hij in Voorburg-West, was o.a. lid van Rotary-Vliet en oud-voorzitter van het VlietgemeenschapsFonds. In de kerk aan de Laan van Nieuw Oosteinde wilde hij een klokkenmuseum vestigen maar dat werd getorpedeerd door het toenmalige college van B&W. In 2012 verhuisde hij naar Den Haag waar hij ook aan het Noordeinde zijn bedrijf had gevestigd. Een van grootste liefhebberijen was het verzamelen van oude Rolls Royces. Enkele ervan hadden stalling aan de Huygensstraat. Met vijf ervan werd vanmiddag in het Noordeinde een laatste eer bewezen door langs zijn winkel te rijden. Honderden mensen brachten Antoon Gaemers daar een laatste groet. De uitvaartdienst werd geleid door dr Ad van der Helm in aanwezigheid van oud-bisschop Van Luyn.