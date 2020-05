Sportieve aanwinst in Voorburg West

3 mei – Het nieuwe speeltuintje en het sportveldje achter het wijkcentrum Agora zijn in gebruik genomen. ‘Voor kinderen van iedere leeftijd is er iets te beleven’, meldt onze correspondent Willem J. Hasekamp die deze foto maakte. ‘Zo is er een afgeschermd gedeelte voor de allerkleinsten onder ons. Dan zijn er speeltoestellen voor de wat oudere kinderen en voor de stoere sporters is er het kunstgrasveldje met twee doelen. Hier kan bijvoorbeeld voetbal worden gespeeld of worden gehockeyd. Het is een prachtig geheel en een aanwinst voor Voorburg West’.