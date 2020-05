4 mei – In het Sijtwendepark werd de herdenking van oorlogsslachtoffers in stilte gehouden. Het nieuwe monument met daarop alle namen van getroffenen uit de gemeente was omgeven met kransen en bloemen. Ook burgers kwamen vandaag naar het park. Op deze plaats stonden zij stil bij het vele leed uit tijden van oorlog en verschrikking dat ook binnen families uit Leidschendam en Voorburg werd aangericht.

