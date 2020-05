6 mei – De premier maakte er melding van. Het openbaar vervoer komt weer op stoom, de dienstregeling wordt hervat. Dat zal niet meteen leiden tot wederom volle fietsrekken bij stations zoals hier aan de Van Alphenstraat. De schaars gevulde stalling zal voorlopig nog wel blijven want als reizen niet echt nodig is blijf dan thuis of in de buurt, is het advies.