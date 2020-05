9 mei – We raken er aan gewend en nemen ons geduld. Buiten wachten om een winkel binnen te mogen neemt iedereen nu voor lief. Leuk is anders maar gedwee wachten met veilige afstand tussen de een en de ander is de norm zolang het coronavirus kan toeslaan. Zeker is wel dat het ijsje dubbel lekker smaakt.