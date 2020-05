‘Ontbrekende deksel maakt straat armoedig’

10 mei – Een hartenkreet van onze correspondent Willem Hasekamp die ook de foto maakte. ‘Wanneer ik van Voorburg West naar het centrum wandel dan kom ik een aantal afvalbakken tegen waarop een deksel is aangebracht. Dit is niet gedaan omdat het zo mooi staat maar om te voorkomen dat de meeuwen hierin gaan snuffelen om iets eetbaars te vinden. Wanneer ik dan het centrum heb benaderd en de Herenstraat in loop dan kom ik een aantal afvalbakken tegen waarop geen deksel is aangebracht. Dit zou niet zo erg zijn wanneer de meeuwen de Herenstraat zouden mijden. Maar dat doen ze niet, ze denken hier wat voedsel te kunnen vinden. Nu heeft deze straat speciaal meubilair gekregen waar misschien geen deksel op past. Maar geen deksel maakt deze mooie straat wel erg armoedig met zijn mooie meubilair’.