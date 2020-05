Scooters laten weinig ruimte over

12 mei – Sinds een aantal weken worden er zo’n acht scootertjes geparkeerd op de stoep bij de ingang van het Diaconessenhuis in Voorburg West. Het is vreemd dat deze scootertjes speciaal hier moeten staan, althans worden achtergelaten. De scooters kun je huren en achterlaten waar je maar wil (dat is de formule) maar wanneer het noodzakelijk is deze scooters hier in deze straat te parkeren dan is het beter als dan ook wat ruimte voor de voetgangers en kinderen op het wandelpad wordt gehouden. Maar nog beter is natuurlijk om in overleg ruimte te vinden op het terrein van het ziekenhuis. Bericht en foto van Willem Hasekamp.