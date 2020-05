Wethouder Astrid van Eekelen : ‘We zullen per terras kijken wat wel en niet kan, echt maatwerk dus en nodigen ondernemers uit om zelf met voorstellen te komen die in hun omgeving zouden passen. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met de geldende voorschriften. Zo zijn alleen zitplaatsen toegestaan en moet de anderhalvemetermaatregel worden geborgd. Daarnaast moeten horecaondernemers zorgen voor akkoord van de buren als het verruimde terras voor hun pui komt te staan. We streven er naar om alle voorstellen die uiterlijk 22 mei binnen zijn op uiterlijk 29 mei te hebben afgehandeld. Het gaat om een tijdelijke situatie tot uiterlijk 1 november 2020’.

13 mei – De gemeente brengt de mogelijkheden in kaart voor horeca-ondernemers om hun terras te verruimen. Samen met de bedrijven wordt gekeken welke plannen passen bij de omgeving van de horecazaken. ‘Deze plannen worden welwillend en versneld beoordeeld, zodat de verruimde terrassen per 1 juni open kunnen’, zegt de gemeente.

