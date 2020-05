Confrontatie gemeente en criminelen

14 mei – De onrust rondom de Prinsenhof en De Heuvel/Amstelwijk houdt aan. Reden voor de burgemeester om aan zes personen een gebiedsverbod voor 3 maanden op te leggen. Burgemeester Tigelaar: ‘We zijn de afgelopen weken samen met de politie continu bezig geweest met het aanhouden en staande houden van mensen en het uitdelen van boetes. Er is door de politie gesproken met de ouders van minderjarige jongeren die erbij betrokken zijn en overtreders worden aangepakt. Toch zijn er nog steeds branden en incidenten. Daarom heb ik nu besloten tot de vergaande vrijheidsbeperkende maatregel van het opleggen van een gebiedsverbod voor zes personen. Deze zes personen zijn herhaaldelijk in beeld bij de politie als het gaat om verstoring van de openbare orde en dragen bij aan de onrust. Het criminele gedrag, brandstichting, vandalisme en onrust in de wijk moet stoppen. Hoewel niet zichtbaar voor iedereen, werken we daar keihard aan. Wij rusten niet tot de rust weer terug gekeerd is in de wijk. Ik roep iedereen ook op om dat wat ze zien en weten te melden, desnoods anoniem’.