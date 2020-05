Kapperssalon halve operatiekamer

15 mei – ‘Geen haar op mijn hoofd die daar aan denkt’ was het antwoord als je vorige maand iemand vroeg of hij niet weer eens naar de kapper moest. Het taboe daarop was uitgesproken door de minister-president. Maar voor deze week klonken verlossende woorden. Kappers klommen weer massaal in de schaar. Voor de ‘patiënt’ is het nog even niet allemaal tegelijk maar de kappersbranche begint weer het hoofd te bieden aan de beperkende omstandigheden. Sommige interieurs zijn veranderd in halve operatiekamers zoals we zagen bij Hipp aan de Parkweg. Mondkapjes, doorzichtig scheidingsplastic tot afgedekte schoeisel toe. Veilig naar binnen en na de beurt veilig weer naar buiten met een strakke coupe toe. Operatie geslaagd.