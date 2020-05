Controles blijven, lege trams of niet

17 mei – Bijna lege treinen en trams lijken uit te nodigen om in te stappen voor een gratis ritje. Het tegendeel is waar. Onbezette voertuigen door de Corona-ellende of niet de kaartcontroles gaan gewoon door. Dat moest een Grieks stel ervaren dat bij de Mgr Van Steelaan op het punt stond om uit te stappen. Het gebeurde voor onze ogen op deze mooie zondagochtend. De man (slippers) reist zwart en de vrouw (opvallend t-shirt) toont een kinderkaart. ‘Dat mag niet. U bent in overtreding’, zegt de controleur en begint de procedure die lang duurt door telefonisch overleg over de juiste spelling van voor- en achternamen op het proces verbaal. ‘Hij is van 1985’. De voertaal is een beetje Engels maar blijkt niet toereikend voor de afhandeling.

Inmiddels is het banksaldo van de vrouw nagegaan. ‘U kunt niet betalen, er staat nul op uw rekening’, zegt de controleur. De reactie van de man en vrouw is stoïcijns. Geen spoor van betrokkenheid of de ernst van de situatie. De handhaver: ‘Dan maar de mogelijkheid van ‘uitgestelde betaling’ inzetten’. Dat lukt. Uiteindelijk ratelt er een bonnetje uit de elektronische handkassa. ‘U moet binnen 3 weken 55 euro betalen’, wordt bij het overhandigen nog medegedeeld in het Nederlands. Heel veel haltes verder mogen de man en vrouw uitstappen. Even zwijgzaam als tijdens het hele proces van de verbalisering.