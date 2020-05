Onverwacht bezoek voor gouden koppel

19 mei – Corona of niet Erwin (75) en Hetty (73) Klatt gingen toch een beetje los op hun 50ste huwelijksdag. Eerst zou het feest niet doorgaan maar dochter Mylene wilde niet dat het prominente jubileum van haar ouders geruisloos voorbij zou gaan. Zij liet bij grote verrassing het koor Red Heats in clubtenue en al naar Essesteyn komen om daar het ‘Lang zullen ze leven’ te zingen met een glas champagne erna. Hetty is al vele jaren lid van de Red Heats. Het gouden echtpaar woont al 50 jaar in Voorburg, Hetty is geboren in Rotterdam en Erwin in Indonesië. En het mooiste is dat beiden nog goed gezond zijn. Samen gaan ze nog aan de zwier met hun hobby country dansen. Erwin tennist nog 4 keer per week en is ook nog eens actief in het wijkcentrum. Niemand minder dan Ap de Heus was in de buurt om deze foto te maken.