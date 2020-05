24 mei – In Essesteyn zijn vele waterkanten te vinden die zich lenen voor een visje vangen. Bij molen De Vlieger bijvoorbeeld kun je plaatsnemen zonder ook maar een moment aan Corona te hoeven denken. Het is een en al concentratie op de dobber. Deze visser was er al vroeg bij. Aan de serieuze uitrusting te zien is hij voorlopig niet van plan naar huis terug te keren. Links van hem een nestje nijlganzen, koesterend in de zon met een half wakend oog van moeder gans op korte afstand. Even een momentje van absolute rust in onrustige tijden.