Musea Voorburg: 3-5 bezoekers per kwartier

26 mei – De musea Museum Swaensteyn en Huygens’ Hofwijck gaan op vrijdag 5 juni weer hun deuren. Voorlopig is dat voor drie dagen per week en uitsluitend op basis van een reservering vooraf. De openstelling is gebonden aan voorwaarden die zijn vastgelegd in een landelijk protocol. Om tijdens het bezoek de veiligheid van bezoekers, vrijwilligers en medewerkers te kunnen waarborgen zal het aantal bezoekers worden beperkt. Museum Swaensteyn mag per 15 minuten 5 bezoekers toelaten, Huygens’ Hofwijck slechts 3. Bovendien moeten de tickets van tevoren worden gereserveerd, via een online reserveringssysteem op de websites van beide musea. Reserveren is mogelijk vanaf 1 juni.

Zowel Hofwijck als Museum Swaensteyn worden tijdens de openstelling bemand door vrijwilligers. Een groot deel van hen is 70 jaar of ouder, een leeftijdsgroep die door het RIVM is benoemd tot risicogroep en daarom voorlopig niet mag worden ingezet. De openingstijden voor beide musea zijn daarom beperkt tot vrijdag, zaterdag en zondag, op Hofwijck van 12.00 tot 17.00 uur, in Museum Swaensteyn van 13.00 tot 17.00 uur. Foto Charles Groeneveld.