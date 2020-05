Borden wijzen de weg naar de Mall

27 mei – Om straks het verkeer vanuit Voorburg, Den Haag en Leidschendam zo efficiënt mogelijk naar Westfield Mall of the Netherlands te leiden, wordt gewerkt aan de aanleg van een PRIS-systeem (Parkeerroute Informatie Systeem). Via borden op diverse plaatsen rond de Mall wordt aangegeven wat de parkeerroute is en welke parkeerlocaties nog vrije plekken hebben. De borden zijn inmiddels her en der geplaatst om uitgebreid getest te worden. Naar verwachting zal het systeem medio volgende maand in werking treden. Weliswaar in aangepaste vorm, omdat dan nog niet alle parkeerlocaties geopend zijn. Met meer dan de een miljoen bezoekers per maand die Westfield verwacht, mag het aan makkelijk parkeren niet ontbreken, vinden de investeerders.