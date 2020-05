29/30 mei – Met het vooruitzicht van weer geopende terrassen zien we ook in Voorburg dat horecaondernemers druk met de voorbereidingen bezig zijn. Tafels en stoelen worden hier in de Herenstraat stevig onder handen genomen om het meubilair na de Pinksterdagen gebruiksklaar te hebben voor de lang verwachte gast. Klaar voor de start!

This entry was posted in Uncategorized . Bookmark the permalink