Hagelwit spoor dwars door strakblauw

31 mei – Het leven te land, ter zee en in de lucht herneemt zijn dynamiek. We zien het overal. Strak blauwe luchten bleven enkele maanden blauw zonder de hagelwitte krachtsporen van vliegtuigen. Je hoorde ze ook niet. Het Coronavirus was de baas. Sinds gisteren is dat veranderd. Het vliegen gaat weer alle kanten uit. Het toestel op de foto passeerde Voorburg rond het middaguur en was voor menigeen het nakijken waard. Wat een belevenis……